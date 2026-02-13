Scatta la chiusura delle scuole in alcune città della Campania per la giornata di domani, sabato 14 febbraio, a seguito dell’allerta meteo valida per tutto il giorno. La Protezione Civile regionale ha infatti emanato un avviso di criticità arancione che riguarda Napoli, le isole del Golfo, l’area vesuviana, la costiera sorrentino-amalfitana e le zone dei Monti di Sarno e dei Picentini. Nel resto della Campania l’allerta è di livello giallo, ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro.

Campania, allerta arancione per maltempo: scatta la chiusura delle scuole in alcuni comuni

Le previsioni indicano anche raffiche di vento intense, elemento che ha spinto diversi sindaci ad adottare provvedimenti precauzionali. Sebbene sia sabato, numerosi istituti scolastici svolgono regolarmente le lezioni: per questo motivo si è ritenuto opportuno sospendere le attività didattiche, così da limitare spostamenti e possibili situazioni di pericolo.

Il primo Comune a disporre la chiusura è stato Castellammare di Stabia, nel Napoletano, seguito poi da Torre del Greco e dai centri della costiera come Amalfi, Maiori e Minori. A Tramonti, dove le scuole restano già chiuse il sabato, l’amministrazione ha deciso invece di interdire l’accesso al cimitero e alla villa comunale.

Napoli

A Napoli sarà interdetto l’accesso ai cimiteri pubblici e privati, ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli. Saranno chiusi gli impianti sportivi San Pietro a Patierno, Ascarelli, Caduti di Brema, il centro polifunzionale di Soccavo-palestre A, B e C, il Palavesuvio e il centro polisportivo Nestore.