La Campania brinda alla fortuna grazie alle ultime estrazioni del Lotto di sabato 30 agosto, che hanno regalato complessivamente 50mila euro nella regione.

Campania, al Lotto vincite per più di 50mila euro a Orta di Atella, San Giuseppe Vesuviano e Napoli

Il colpo più ricco è stato registrato a Orta di Atella, in provincia di Caserta, dove un fortunato giocatore ha centrato un terno sulla ruota di Napoli, con una puntata da 5 euro in una ricevitoria di via Toscanini, portando a casa 22.500 euro.

La dea bendata ha fatto tappa anche nel Napoletano: a San Giuseppe Vesuviano un giocatore ha vinto 14mila euro in un punto vendita di via Marciotti, mentre nel cuore di Napoli, in via Santa Lucia, sono stati vinti altri 13.500 euro. Secondo i dati riportati da Agipronews, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,7 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale da inizio anno a 864,5 milioni di euro.