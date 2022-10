Una bambina violentata da un amico di famiglia. E’ la drammatica vicenda su cui stanno indagando i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Avellino, guidati dal tenente colonnello, Amedeo Consales. Per fare luce sulla vicenda, il pm della procura di Avellino, Cecilia Annecchini, ha disposto una serie di accertamenti nei confronti del presunto pedofilo. Si tratta di un uomo di 60 anni.

Avellino, abusa della figlioletta degli amici: indagini in corso

La violenza sessuale si sarebbe consumata ai primi di ottobre all’interno dell’abitazione della piccola, in un piccolo comune dell’hinterland avellinese. La giovanissima – una minore di 14 anni – avrebbe raccontato gli abusi subiti ai genitori, che a loro volta hanno presentato denuncia ai carabinieri. Da lì sono scattate immediatamente le indagini e l’apertura di un fascicolo di inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Avellino.

L’autore degli abusi sarebbe un vicino di casa, tra l’altro legato alla famiglia della vittima e quindi nella possibilità di avere anche contatti e frequentazione della loro abitazione. Il 60enne avrebbe approfittato proprio del rapporto di confidenza e fiducia instaurato con i genitori della bimba per introdursi in casa. L’indagato, difeso dall’avvocato Michele De Vita, è stato sottoposto ad uno specifico esame per constatare eventuali tracce della presunta azione criminosa nei confronti della minore.