Tragedia sull’A2 del Mediterraneo, nel territorio di Campagna, in provincia di Salerno. Un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la carreggiata nord, poco prima di una galleria.

Campagna, schianto mortale sull’A2: auto contro camion, muore un passeggero

Secondo quanto riportato da StileTV, l’auto sulla quale viaggiava la vittima si è scontrata con un camion. A bordo della vettura c’erano due persone: la conducente sarebbe rimasta illesa, mentre per il passeggero non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi e i rilievi sull’A2

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i volontari della Pubblica Assistenza Vopi e la Polizia Stradale. I soccorritori hanno tentato di prestare assistenza agli occupanti del veicolo, ma per il passeggero il decesso è stato constatato sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Gli agenti stanno effettuando gli accertamenti necessari per chiarire le cause dello scontro e le eventuali responsabilità.