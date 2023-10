Colpo al clan Dei Casalesi. La Squadra Mobile della Polizia di Stato coordinata dalla DDA di Napoli ha arrestato per associazione camorristica Emilio Martinelli, 33 anni, ritenuto l’attuale reggente del clan dei Casalesi, figlio di Enrico, storico esponente del clan attualmente al 41bis.

Camorra, preso il nuovo boss del clan dei Casalesi

L’operazione è stata messa a segno questa mattina, venerdì 20 ottobre. Nell’inchiesta che ha portato il figlio di Enrico Martinelli in manette – come anticipa l’ANSA – risultano indagate altre cinque persone. Secondo l’accusa, il 33enne era il vero e proprio referente del clan dei casalesi per i traffici di droga, le estorsioni ai danni di commercianti, il noleggio delle auto e le truffe relative al bonus 110% nel territorio di San Cipriano di Aversa.

Il nome di Martinelli è stato tirato in ballo in molte intercettazioni e in altre inchieste scottanti sugli affari della camorra casalese. L’uomo sarebbe l’astro nascente della malavita locale, il punto di riferimento della riorganizzazione delle fazioni Bidognetti e Schiavone dopo i duri colpi inferti dalla magistratura negli ultimi 15 anni sotto forma di arresti, confische e interdittive antimafia.

Secondo recenti indagini della DDA, Emilio Martinelli si sarebbe imposto sul mercato dei prodotti caseari, costringenti imprenditori ad acquistare beni di ditte compiacenti o legate alla sua famiglia. Un’altra indagine condotta dalla Polizia di Stato avrebbe documentato anche i rapporti tra Martinelli e Oreste Reccia, altro pezzo da novanta del clan dei Casalesi.