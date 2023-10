I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Maddaloni congiuntamente al personale della locale Stazione hanno tratto in arresto due uomini per tentata estorsione ai danni di una titolare di un vivaio. In manette sono finiti un 46enne di San Cipriano di Aversa e un 49enne di Maddaloni.

Camorra, “pizzo” da 40mila euro: “Siamo del clan dei casalesi”

Le indagini, partite a seguito della denuncia sporta dalla vittima il 23.05.2023, presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Maddaloni, hanno permesso di accertare che gli indagati, pretendevano 40mila euro dalla vittima.

Il pagamento sarebbe dovuto avvenire in tranche da 25 mila euro, 12 mila euro e 3 mila euro, da elargire in tempi diversi, quale corrispettivo di presunti pregressi debiti contratti dal figlio della vittima.

Il 46enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE) mentre il 49enne presso la propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.