Camorra, droga a Napoli dalla Spagna: arrestato latitante a Barcellona

Nella nottata odierna, venerdì 17 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, con la collaborazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.), del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, di Europol e del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), hanno rintracciato ed eseguito a Barcellona (Spagna) un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), riguarda Pompilio Antonio, 47 anni, sfuggito all’arresto durante un’operazione del 12 novembre 2024.

L’uomo è gravemente indiziato di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dall’essere composta da oltre dieci persone, dalla disponibilità di armi e dall’aver favorito il clan camorristico “Amato-Pagano”, noto come i “scissionisti”. Questo clan opera prevalentemente nel quartiere Scampia di Napoli, nei comuni di Melito di Napoli e Mugnano di Napoli, con una base logistica situata a Gricignano d’Aversa (CE).

L’operazione è stata resa possibile grazie al supporto della UDYCO – Policia National di Madrid, che ha collaborato in fase esecutiva con i Carabinieri italiani. Le attività investigative, direttamente coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno permesso di localizzare il ricercato e concludere un’importante fase dell’indagine.

L’indagine ha svelato l’esistenza di due organizzazioni criminali distinte, operanti nel territorio partenopeo e dedite al traffico di stupefacenti. Sebbene non direttamente collegate, queste organizzazioni utilizzavano lo stesso canale di approvvigionamento della droga, gestito in Spagna da un noto narcotrafficante tuttora latitante. Le sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina e hashish, venivano distribuite attraverso una rete capillare, con gravi implicazioni per la sicurezza e la salute pubblica.