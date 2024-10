Una zuffa in pieno giorno tra due donne per un posto auto. Succede a Calvizzano, in pieno centro, nei pressi di una nota farmacia in via Conte Mirabelli.

Calvizzano, zuffa tra donne per posto auto nei pressi della farmacia

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, due automobiliste avrebbero avuto un acceso scontro su chi potesse parcheggiare in uno stallo adiacente all’attività commerciale. Una delle due rivendicava il diritto di precedenza in qualità di residente. Davanti al diniego dell’altra, presubilmente una cliente della farmacia, la donna è scesa dalla sua vettura e ha brutalmente aggredito la vittima.

La scena si è consumata sotto gli occhi della figlioletta dell’automobilista aggredita, quest’ultima scaraventata a terra e trascinata per i capelli finché non ha avuto la forza di alzarsi e di rispondere a sua volta con calci e pugni. A quel punto sono intervenuti i passanti, che hanno diviso le due contendenti e riportato la calma all’esterno del negozio. Nessuna delle due donne avrebbe riportato ferite, a parte qualche lieve contusione.