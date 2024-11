Momenti di paura a Calvizzano. Ieri pomeriggio, lunedì 4 novembre 2024, due palazzi sono stati evacuati per rischio crollo. Intorno alle 13:30, in seguito a una segnalazione per gravi problemi strutturali, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Europa 17, dove è stata riscontrata una crepa profonda e visibile sulla facciata del fabbricato.

Calvizzano, evacuate due palazzine per rischio crollo: 23 persone sgomberate

Sul luogo è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Afragola, che, dopo aver effettuato un’attenta verifica di stabilità, ha disposto in via precauzionale l’evacuazione di due edifici: il civico 17 e il vicino civico 9. In totale, sono state fatte evacuare 10 famiglie, per un totale di 23 persone, distribuite su due palazzi di tre piani. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, e l’intervento dei pompieri è stato rapido e risolutivo.

Sul posto è intervenuto anche l’ufficio tecnico comunale, che ha avviato verifiche approfondite sulle condizioni del sottosuolo e degli impianti sotterranei. Sebbene le cause del dissesto strutturale non siano ancora certe, si ipotizza una possibile rottura delle fogne, che avrebbe potuto creare una cavità nel terreno, causando il cedimento. Tuttavia, saranno necessari ulteriori accertamenti tecnici per chiarire con esattezza l’origine del problema. Successivamente, una volta garantita la sicurezza dell’area, si procederà con i lavori di ripristino dell’edificio danneggiato. Il sindaco, Giacomo Pirozzi, promette: “Stamattina troveremo una soluzione abitativa per le 10 famiglie evacuate”.