Giugliano. Due ragazze e un sogno: Galdiero-Perrella al Torneo delle Regioni

Appuntamento fissato per le 8,30 di questa mattina presso la stazione ferroviaria ad

alta velocità di Afragola. Quindi, partenza alla volta di Torino per il Torneo delle

Regioni 2023. La Rappresentativa Campania sarà, dunque, presente alla 59esima edizione della manifestazione, ospitata per la prima volta in Piemonte, dal 21 al 27 aprile.

Si tratta, è bene sottolinearlo, del più grande evento nazionale per quel che concerne

il calcio dilettantistico, se solo si pensa alla partecipazione di ben 78 Rappresentative

e a un totale di 142 gare in dodici impianti di gioco.

Tutti i match saranno visibili, inoltre, in streaming sul canale Youtube della LND.

Al di là dell’aspetto meramente sportivo-agonistico, il torneo sarà occasione di

confronto tra giovanissimi, fruttuoso per la loro crescita umana e professionale.

Motivo di socializzazione ma anche trampolino di lancio verso un sogno, dal

momento che molti attuali professionisti son passati di qua.

Una mega festa del calcio che sarà, in parte, a tinte gialloblù.

Il Giugliano Women potrà vantare, infatti, la presenza di due atlete tra le venti

convocate in Rappresentativa calcio a 11 femminile: Rita Galdiero e Federica

Perrella.

Il signor Giovanni Montanile, in cabina di regia, coordinerà le differenti

Rappresentative nell’arco del torneo.

Valentina De Risi, allenatrice della selezione campana, cercherà di ben figurare con il

gruppo costruito e rafforzato nel corso di questi mesi. Rita e Federica arrivano all’appuntamento in ottima condizione psico-fisica, grazie

soprattutto allo straordinario campionato con la squadra di club, e sono cariche al

punto giusto per mostrare tutto il loro potenziale.

Le loro età si sposano con il 2023, anno di partecipazione. Ventitrè anni per Rita, la

più esperta del gruppo, compiuti circa un mesetto fa, e venti quelli che Federica

raggiungerà il prossimo tredici luglio.

Sul campo, i gesti tecnici andranno accompagnati da un comportamento encomiabile.

Non a caso, nel’attuale edizione, è stato previsto anche un premio fairplay per

Regione. Nessun dubbio sul fatto che le ragazze usciranno a testa alta anche da

questo punto di vista.