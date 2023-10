Sparatoria lungo la Sannitica a Caivano, a poche centinaia di metri dal Parco Verde. A darne notizia è Fanpage.it. Si tratterebbe di un atto intimidatorio.

Caivano, spari a poche centinaia di metri dal Parco verde: tre colpi esplosi

Al momento non risulterebbero feriti. Ignoti hanno fatto fuoco questa notte all’altezza del chilometro 13.500. Sul caso indagano gli uomini del commissariato di Afragola, che hanno subito effettuato i rilievi sul posto, ritrovando tre fori di proiettile tra un muretto e il portone di uno stabile.

L’ipotesi più verosimile è che l’autore degli spari abbia esploso i colpi da una macchina o uno scooter in movimento. Non è chiaro se l’obiettivo fosse una persona o se si sia semplicemente trattato di un raid a fini intimidatori. I poliziotti stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona per fare luce sull’accaduto.