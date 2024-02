Si era rivolta ai Carabinieri di Caivano perché da giorni non aveva notizie di sua madre. La donna, si è poi scoperto, era in casa con il figlio 35enne tossicodipendente che minacciava di ucciderla da un momento all’altro. Diverse le lesioni subite nei giorni scorsi su cui sono in corso accertamenti approfonditi.

Caivano.”Ti taglio la gola”, minaccia di uccidere la mamma: in casa aveva una mannaia

Dopo la segnalazione della figlia, i militari dell’Arma si sono presentati presso l’abitazione di una 55enne per sincerarsi delle sue condizioni. Quando hanno bussato al citofono, la donna ha invitato con insistenza gli uomini della benemerita a salire in casa.

Nell’appartamento c’era anche il figlio della signora, un 35enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e tossicodipendente.

Alla vista dei militari l‘uomo ha iniziato a delirare, probabilmente sotto effetto di stupefacenti e alcol, pronunciando frasi sconnesse e senza senso. Il 35enne ha poi riferito che avrebbe ucciso la madre e le avrebbe tagliato la gola. A quel punto i Carabinieri sono entrati in azione: hanno immobilizzato l’uomo e perequisito l’abitazione. Qui hanno trovato e sequestrato una mannaia da 30 centimetri; l’arma era all’interno di una borsa accanto al letto del 35enne.

Sul posto è arrivato anche personale del 118 per medicare la donna. Sul suo corpo sono state riscontrate diverse lesioni giudicate guaribili in 10 giorni sulle quali si dovranno fare gli accertamenti del caso. Il figlio, invece, è stato arrestato e accompagnato in carcere; dovrà rispondere di lesioni personali, minacce, maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale