Smantellata l’ennesima piazza di spaccio nelle palazzine popolari di Caivano. L’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord ed eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Caivano si è conclusa con l’arresto di 4 persone, 3 uomini e una donna, di 56, 64, 62 e 20 anni. Tra questi ci sarebbe anche il “capo piazza”.

Caivano, smantellata piazza di spaccio: comandava una donna. Quattro arresti

In particolare, l’attività investigativa svolta, supportata dal sequestro di droga o materiale utile al confezionamento, ha permesso di individuare una piazza di spaccio in un’abitazione privata gestita dall’unica donna arrestata. L’appartamento risultava essere tra i più forniti per lo smercio di crack-cocaina e quindi tra i più accreditati e frequentati da clienti provenineti non solo dalla Campania, ma anche dalle regioni limitrofe.

Un’organizzazione ben congegnata quella messa in piedi dalla 56enne. A lei il ruolo di accoglienza e gestione dei profitti mentre gli altri uomini venivano impiegati con il ruolo di ‘pali’, le famose vedette supportate anche da sofisticati sistemi abusivi di videosorveglianza allestiti in buona parte del rione popolare. Un sistema d’avanguardia, utile a scorgere l’arrivo delle forze di polizia, alimentato sottraendo energia elettrica dall’ ascensore condominiale.

La donna è accusata di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ma anche di furto di energia elettrica ed è stata associata presso l’istituto penitenziario di Pozzuoli. Ai suoi sodali è stato contestato solo lo spaccio in concorso e sono stati posti presso le loro abitazioni in regime di arresti domiciliari.