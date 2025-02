Caivano: Santa Messa per la terra dei fuochi e le sue vittime, l’appello della chiesa e delle istituzioni

La chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde di Caivano è gremita. In tanti hanno risposto alla chiamata del parroco don Maurizio Patriciello di pregare in una Santa Messa dedicata alla Terra dei Fuochi, alle sue vittime, a chi sta lottando contro il tumore e a chi combatte per difenderla. Una celebrazione molto sentita a cui ha partecipato anche il Vescovo della Diocesi di Aversa Mons. Angelo Spinillo. “Custodire la vita” è questo il monito lanciato da Sua Eccellenza a fedeli e istituzioni presenti. Istituzioni e Forze dell’Ordine hanno preso parte alla Celebrazione Eucaristica voluta da Don Maurizio Patriciello. Un momento importante di memoria, ma anche di progettualità. Bonifica, controllo, le matrici su cui si direziona la volontà delle istituzioni.