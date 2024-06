Don Maurizio Patriciello avvicinato da un uomo armato di coltello. A essere fermato dalle forze dell’ordine Vittorio De Luca, 74 anni suocero del boss Ciccarelli, nota famiglia della criminalità organizzata egemone nel Parco Verde.

Caivano, don Maurizio Patriciello avvicinato da suocero del boss armato di coltello

I fatti sono trapelati soltanto ora, ma risalgono a domenica sera: don Maurizio sarebbe stato minacciato dal 74enne al termine della messa presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo. A rivelarlo è la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo. “Voglio esprimere” al prete di Caivano “tutta la mia solidarietà e vicinanza per l’ennesimo atto di intimidazione subito“.

Vittorio De Lucia è stato fermato dalla scorta di don Maurizio Patriciello e portato al Commissariato di Afragola per gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli specialisti della Scientifica ed è stata allertata la Procura. Sul caso è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni: “A Don Patriciello la mia totale solidarietà e vicinanza per l’ennesimo atto di intimidazione, fortunatamente sventato dalle forze dell’ordine” scrive su X. “Il suo lavoro per portare legalità e speranza a un territorio martoriato dalla criminalità avrà sempre il sostegno del Governo e mio personale. Siamo tutti con te!”.