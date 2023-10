Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha insediato i tre componenti della Commissione straordinaria alla quale il Consiglio dei ministri di ieri ha affidato, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la gestione del Comune di Caivano.

Caivano, insediata commissione straordinaria: i nomi dei tre commissari

I componenti della Commissione sono: Filippo Dispenza (in foto a sinistra), prefetto a riposo, in passato direttore centrale della Direzione per gli Affari Generali Polizia e prefetto nel Comune di Vittoria (Sicilia); Simonetta Calcaterra (in foto, al centro), viceprefetto, ex commissario prefettizio del Comune di Casamicciola e fino a pochi mesi fa anche commissario per l’emergenza frana ad Ischia; infine Maurizio Alicandro (in foto a destra), dirigente di II fascia a riposo, in passato commissario ad acta sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio al Comune di Formia.

La triade commissariale traghetterà il Comune di Caivano per 18 mesi fino a nuove elezioni che avranno luogo nella primavera del 2025.

Il Consiglio comunale di Caivano era in realtà dimissionario da prima dello scioglimento del Consiglio dei Ministri. Il sindaco Enzo Falco era stato sfiduciato oltre che dall’opposizione anche da parti della sua maggioranza. Il 10 ottobre scorso, inoltre, un’operazione delle forze dell’ordine, scaturita da un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, aveva portato alla notifica di una serie di misure cautelari in carcere. Fra i destinatari vi erano anche ex amministratori.