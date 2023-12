Inizierà questo sabato 16 dicembre a Caivano il “Festival dell’arte e della scienza“. Un’iniziativa che durerà fino a giugno e che coinvolgerà istituti superiori dell’industria artistica, università e scuole.

Ad annunciarlo la ministra dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini. “La nostra idea – ha detto la ministra alla Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle periferie, guidata da Alessandro Battilocchio (FI) – è dare ai territori una inversione di tendenza, riappropriandoci di porzioni di territorio in mano alla criminalità organizzata con la popolazione che è costretta a subirla”. L’iniziativa era già stata anticipata ad ottobre scorso, in occasione della visita della ministra all’ex centro Delphinia, oggetto di bonifica e ristrutturazione da parte del governo. Ancora non sono stati comunicati, nel dettaglio, gli eventi. n

5 milioni di euro per il Festival dell’arte e della scienza

“Abbiamo coinvolto tutti i rettori delle università campane, di accademie e conservatori, abbiamo previsto fondi per 5 milioni per rigenerare un immobile che rimarrà come un presidio accademico e artistico. Si parlerà di scienze sociali, di professioni sanitarie, di restauro, di gestione innovativa dell’agricoltura e del verde. Dobbiamo ridurre lo spazio tra la formazione e il lavoro”, ha proseguito Bernini.