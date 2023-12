A Caivano occhi puntati sul gioco illegale e irregolare allo scopo di tutelare dei minori dal gioco d’azzardo e al contrasto all’evasione fiscale.

Da questa mattina Polizia di Stato, Guardia di finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia Municipale e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono impegnati in controlli a tappeto nei numerosi centri di gioco e raccolte scommesse del territorio.

Il dispositivo operativo messo in campo, in particolare, sta concentrando i controlli nei confronti di una serie di agenzie situate nei pressi del Parco verde e degli edifici scolastici del comune. Gli agenti stanno identificando gli avventori (compresi i minorenni), esaminando le licenze di esercizio e le autorizzazioni previste per la raccolta di scommesse, nonché riscontrando la presenza di eventuali apparecchi manomessi o non collegati alla rete telematica.

L’operazione di contrasto alle ludopatie

L’attività si inserisce nella più ampia campagna di controlli interforze condivisa tra le forze dell’ordine, il Commissario straordinario di Governo e la Commissione Straordinaria del Governo per il Comune di Caivano, e rappresenta un ulteriore segnale di presenza sul territorio delle autorità preposte, ai fini della tutela del gioco legale, nel costante contrasto alle ludopatie, alla repressione del gioco minorile e alla dispersione scolastica.