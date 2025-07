Ansia e apprensione a Caivano per un bimbo di quattro anni morso da un ragno violino dieci giorni fa. Dallo scorso venerdì, il piccolo è ricoverato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, a causa di un febbre altissima che non accenna a scendere, nonostante le cure dei medici. A darne notizia è Il Mattino.

Caivano, bimbo di 4 anni morso dal ragno violino: nuovo ricovero al Santobono

Il primo ricovero risale al 13 luglio, quando il bambino era stato portato d’urgenza nello stesso ospedale dai genitori, allarmati dalla comparsa di una strana escrescenza sulla gamba, provocata dal veleno dell’aracnide. Il piccolo era stato sottoposto a un intervento chirurgico e dopo qualche giorno di degenza era stato dimesso.

L’infezione sarebbe poi ricomparsa in questi giorni, pare in una forma ancora più aggressiva, al punto da costringere i genitori a tornare presso il nosocomio pediatrico per sottoporre il piccolo a nuovi accertamenti medici. La notizia del suo secondo ricovero ha fatto rapidamente il giro della città, suscitando un’ondata di solidarietà nei confronti della sua famiglia.