Caivano, ripreso mentre incendia rifiuti: arrestato 57enne grazie alla control room

A Caivano è stato eseguito un arresto grazie al lavoro dei Carabinieri Forestali della Campania e del Comando Provinciale di Napoli. L’intervento è stato possibile grazie a una nuova legge sugli illeciti ambientali e a una moderna control room che raccoglie segnalazioni e informazioni dalle province di Napoli e Caserta. Questo sistema permette di individuare subito le situazioni a rischio e di inviare rapidamente le pattuglie.

Le immagini riprendono il rogo di rifiuti

Le telecamere dedicate al controllo del territorio hanno ripreso un uomo mentre dava fuoco a 25 sacchi pieni di scarti tessili. La combustione ha prodotto una grossa nube di fumo

che ha raggiunto anche alcune case vicine. Nel video si vede il 57enne alimentare il fuoco e poi andare via con il suo suv.

Dalle immagini all’identificazione e all’arresto

Grazie al lavoro tra control room e pattuglie, i militari del NIPAAF e della stazione di Caivano sono riusciti a ricostruire il percorso dell’auto e a identificare il proprietario. L’uomo è stato trovato poche ore dopo nella sua abitazione e arrestato in flagranza differita, come previsto dalla nuova legge. Ora si trova ai domiciliari in attesa di giudizio.

L’operazione mostra come la nuova normativa permetta di intervenire anche dopo la registrazione delle immagini. È un risultato importante ottenuto grazie al lavoro coordinato dell’Arma dei Carabinieri e all’uso di tecnologie che aiutano a contrastare l’inquinamento sul territorio.