È iniziato ieri, martedì 11 febbraio, davanti alla quarta sezione penale della Corte di Appello di Napoli, il processo di secondo grado nei confronti di Giuseppe Varriale e Pasquale Mosca, i due giovani ritenuti colpevoli degli stupri ai danni delle due cuginette di Caivano.

Caivano, al via il processo d’appello per gli stupri delle cuginette

I difensori degli imputati, gli avvocati Dario Carmine Procentese e Giovanni Cantelli, hanno richiesto un breve rinvio per poter interloquire con i propri assistiti, entrambi appena ventenni, al fine di valutare la possibilità del “concordato in appello”. Questo istituto giuridico, simile a un patteggiamento, consentirebbe una riduzione della pena in accordo con la Procura Generale, rinunciando ai motivi di assoluzione.

La prossima udienza è stata fissata per il 3 aprile. In primo grado, il Tribunale di Napoli Nord, il 5 luglio 2024, aveva emesso dure condanne nei confronti degli imputati: 12 anni e 5 mesi di reclusione per Giuseppe Varriale e 13 anni e 4 mesi per Pasquale Mosca. Il processo d’appello potrebbe ridefinire l’entità delle pene inflitte ai due condannati.