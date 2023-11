Si chiamava Luigi Perillo e aveva 56 anni l’uomo stroncato ieri da un malore killer sulla provinciale 198, in provincia di Caserta, nel comune di Caiazzo.

Caiazzo, si sente male mentre parla con un amico e muore: addio a Luigi Perillo

Come spiega Edizione Caserta, Luigi si trovava nei pressi dell’abitazione di un amico. I due parlavano all’esterno di un capannone e discutevano di lavoro quando il 56enne si sarebbe sentito male per poi accasciarsi sotto gli occhi del conoscente.

Immediatamente sono scattati i soccorsi ma si sono rivelati inutili. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione per accertare le cause naturali del decesso. In serata la salma è stata restituita ai familiari per i funerali.

Da una prima ipotesi pare che il 56enne sia stato vittima di un arresto cardiaco: lascia la moglie Antonietta e il figlio Giovanni. I funerali si terranno domattina alla chiesa di San Nicola in Caiazzo, si partirà alle 9 di oggi, 14 novembre, dalla casa di famiglia.