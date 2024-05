Cade il Benevento a Carrara, solo pari per l’Avellino con il Vicenza

Archiviata l’andata delle semifinali delle Final Four dei Playoff di Serie C. Due le squadre campane a ancora in corsa per la serie B, l’andata vede Benvento cade a Carrara con una rete di Finotto al 62′,che regala il successo ai toscani.

Nell’altra semifinale è l’equilibrio e la tensione a farla da padrone, con un risultato a reti bianche tra Avellino e Vicenza, con I Lupi che cercheranno di raggiungere la finale nel ritorno in Veneto. Le gare di ritorno in programma domenica 2 giugno. Le finali per stabilire chi raggiungerà in Serie B le già promosse Mantova, Cesena e Juve Stabia.

