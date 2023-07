Cade dall’impalcatura mentre lavora, operaio di Afragola in gravi condizioni

Un volo di diversi metri poi la corsa disperata in ospedale. E’ ricoverato in gravi condizioni un operaio di Afragola di 32 anni che nella giornata di giovedì 13 luglio è caduto da una impalcatura mentre stava lavorando in un cantiere di Napoli. L’incidente – le cause sono ancora in corso di accertamento – è avvenuto intorno alle 10.

Cade dall’impalcatura mentre lavora a Napoli, operaio di Afragola in gravi condizioni

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai colleghi, l’operaio stava montando delle tavole mentre si trovava su una impalcatura quando è caduto nel vuoto. I compagni di lavoro hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasferirlo in ospedale. Al momento non si conoscono le condizioni del 32enne.