Primo test stagionale per il Napoli di Conte nel ritiro di Dimaro che passa per 4-0 contro l’Anaune, società di eccellenza, grazie alle reti di Spinazzola, in gol all’esordio, Cheddira su rigore e Gaetano e Ngonge che mettono a referto le altre due reti del poker azzurro

Napoli-Anaune Val di Non 4-0

Primo test stagionale per il nuovo Napoli di Conte che affronta l’Anuane Val di Non nella prima amichevole prestagionale. Per la sua prima formazione titolare Antonio Conte, si affida al 3-4-2-1 con Caprile tra i pali e una difesa a 3 formata da Rrhamani come vertice centrale accompagnato da Rafa Marin sulla destra e Juan Jesus sul fronte mancino a completare la retroguardia. In linea mediana centrocampo affidato ad Anguissa e Cajuste, con Mazzocchi e il nuovo arrivato Spinazzola sull’out di sinistro, tridente offensivo con Politano e Lindstrom a supporto di Simeone punta centrale.

Primo tempo

La gara inizia con gli azzurri che mostrano subito il nuovo assetto tattico dettato dal nuovo allenatore, con una costruzione in fase di possesso che appare subito essere costruita da una linea di tre, altri risvolti tattici che si possono subito intravvedere nel nuovo cantiere del Napoli sono gli esterni della linea di centrocampo che sembrano essere molto più alti, con i due giocatori del tridente che appaiono essere dei veri trequartisti più che degli esterni d’attacco. In avvio ritmi blandi caratteristici del calcio d’estate, con i primi carichi di lavoro che sembrano farsi sentire nelle gambe. Il Napoli si rende pericoloso e sfiora il raddoppio in due occasioni prima con Lindstrom che apre il piatto ma non colpisce bene e poi di Mazzocchi che prova un gran destro sulla quale il giovane Gionta si supera. Nel finale di primo tempo gli azzurri sbloccano la gara e trovano la prima rete di questo precampionato con il nuovo arrivato Spinazzola che converge sulla fascia destro e con un colpo forte e preciso porta il Napoli in vantaggio. Da sottolineare la prova del nuovo arrivato che appare essere già in ottima forma e pronto all’impiego nonostante i dubbi che hanno accompagnato il suo arrivo. Finisce cosi il primo con il Napoli in vantaggio per 1-0

Secondo tempo

Nel secondo tempo il Napoli cambia completamente il proprio undici in campo, inserendo ragazzi della prima vera accompagnati da giocatori della prima squadra, come Natan e Mario Rui, tridente affidato a Ngonge e Gaetano alle spalle di Cheddira, che mettono a segno una rete a testa, il marocchino abile nel procurarsi e realizzare un calcio rigore e Gaetano che realizza il 3-0. Risultato che nella ripresa continua ad allargarsi e al tabellino dei marcatori si iscrive anche Cyril Ngonge con un preciso fendente mancino per la quarta rete del Napoli. Si mettono in mostra a centrocampo la linea verde del Napoli con i giovani primavera Russo e Iaccarino che si mettono in mostra con tecnica e personalità.

Il risultato nel finale non cambia più con il Napoli che supera 4-0 l’Anaune Val di Non nella prima delle quattro amichevoli prestagionali.

Napoli-Anaune 4-0

Tabellino

Reti: 44′ Spinazzola, 53′ rig. Cheddira, 56′ Gaetano, 73′ Ngonge

Napoli 1°Tempo Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone.

Napoli 2° tempo (3-4-2-1): Contini, Mezzoni, Ostigard, Natan; Zerbin, Russo, Iaccarino, Mario Rui; Ngonge, Gaetano; Cheddira

In panchina: Turi, Sorrentino, Popovic, Ambrosino, Mezzoni, D’Avino.

Allenatore: Antonio Conte

Anaune Val di Non (3-4-2-1): Gionta (63′ Weber); Comini (58′ Falvo), Menapace (58′ Barbi), Faes (58′ Pezzi); Casagrande (58′ Bizzarri), Borghesi (58′ Graifenberg), Pangrazzi, Ferreira (58′ Badjan); Micheli, Belcastro (58′ Kamberaj); Biscaro