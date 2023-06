Sta scatenando un vespaio di polemiche una dichiarazione resa da Rita De Crescenzo durante una live chat. La TikToker ha confessato di pagare le due commesse che gestiscono il suo negozio “150 euro a settimana”. Dura la reazione di molti followers.

Bufera su Rita De Crescenzo: “Pago le commesse 150 euro a settimana”

La stessa De Crescenzo, dopo le critiche ricevute dai suoi commentatori, ha deciso di replicare in prima persona: “150 euro a settimana è andata bene (per un totale di 600 euro al mese, ndr) – dice Rita per spiegare le ragioni della paga corrisposta alle dipendenti della sua attività commerciale – sono ragazze non esperte. Gli ho dato un magazzino in mano, con cassa libera, caffé e acqua. Voi avreste dato di più? Non sapete come si trattano le commesse a Napoli. Io sono una signora. Non capite manco cosa significa che è poco per una ragazzina di 18 e di 19 anni”.

Sul caso arriva anche il commento del parlamentare Francesco Emilio Borrelli: “Non sappiamo se sia vero o meno quello che dice questo personaggio visto che spesso contraddice se stessa e le cose che afferma. Sappiamo con certezza che andrebbe monitorata con maggiore attenzione dalla finanza visti i suoi trascorsi e i messaggi che promuove sui social”.