Un’esplosione di una bomba carta ha scosso la tranquillità della notte a Brusciano, nel napoletano. L’episodio è avvenuto intorno all’una e venti di questa notte, in via Mariano Semmola, nei pressi di un noleggio auto.

Brusciano, bomba carta esplode davanti al noleggio auto

La potente deflagrazione ha danneggiato l’ingresso della struttura, ma fortunatamente non si registrano feriti tra i residenti e il personale del noleggio.

Immediato l’intervento dei carabinieri della stazione di Brusciano, supportati da quelli del Nucleo radiomobile di Castello di Cisterna, che si sono recati sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Le forze dell’ordine stanno ascoltando alcune testimonianze e acquisendo immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell’attentato.

Al momento, gli investigatori non escludono alcuna pista. Seppur non si escluda la possibilità di un’azione legata al racket, i carabinieri stanno lavorando per chiarire se si tratti di un attacco mirato o di un episodio isolato. L’esplosione potrebbe essere stata causata da un ordigno artigianale, e in particolare gli inquirenti stanno cercando di determinare il tipo di bomba carta utilizzata, per risalire alla sua provenienza e alle modalità con cui è stata confezionata.

Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, l’esplosione è stata particolarmente forte, tanto da spaventare anche i residenti delle abitazioni circostanti. Tuttavia, non si segnalano danni gravi alle persone, ma solo alla struttura del noleggio auto.