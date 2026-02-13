Brusciano, blitz dei Carabinieri nella 219: sequestrati ovuli, panetti e chili di droga

Maxi operazione dei Carabinieri a Brusciano, dove i militari della locale stazione hanno passato al setaccio il complesso di edilizia popolare della 219 in via De Filippo. Durante il servizio straordinario di controllo del territorio sono stati sequestrati 14 chili di marijuana, 7 chili di hashish e munizioni.

Droga nascosta in un’intercapedine del muro

Nel corso delle perquisizioni effettuate nelle abitazioni e nelle aree comuni, i carabinieri hanno rinvenuto in un’area condominiale 14 chili di marijuana, suddivisi in 13 buste sottovuoto, nascosti all’interno di un’intercapedine del muro.Trovate anche 109 dosi della stessa sostanza stupefacente già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio. L’operazione è proseguita con il ritrovamento di 7 chili di hashish, suddivisi in 44 panetti e 229 dosi. Un quantitativo significativo che, secondo gli investigatori, sarebbe stato destinato allo spaccio nella zona.

Rinvenute anche munizioni

Nel corso del blitz i militari hanno sequestrato anche quattro proiettili calibro 7,65 e quattro cartucce calibro 20, trovati durante le operazioni di controllo.