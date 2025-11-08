Boscoreale, ucciso in piazza da tre colpi di pistola: conclusa autopsia. Martedì i funerali di Nappo

Conclusa l’autopsia sul corpo di Pasquale Nappo, il ragazzo di 18 anni di Scafati ucciso a colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica a Boscoreale, in provincia di Napoli. Adesso occorrerà attendere 90 giorni per conoscere i risultati dell’esame, che aiuterà a fare luce sulle cause esatte del decesso e capire se il giovane fosse realmente il bersaglio degli aggressori o se sia stato colpito per errore nel corso di una sparatoria.

Boscoreale, ucciso in piazza da tre colpi di pistola: conclusa autopsia

Ciò che è certo è che Nappo è stato raggiunto da tre proiettili. Per l’omicidio sono stati fermati due ragazzi, Giuseppe Esposito e Antonio Bruzzese, rispettivamente di 18 e 23 anni, che avrebbero ammesso le proprie responsabilità. I due sono accusati di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dall’utilizzo di modalità riconducibili a contesti mafiosi.

I funerali martedì 11 novembre

Terminati gli accertamenti, la salma è stata riconsegnata ai parenti. I funerali si terranno martedì pomeriggio nella chiesa di San Francesco di Paola a Scafati, dove sono attesi amici e conoscenti, oltre ai parenti de ragazzo.