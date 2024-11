Una bomba carta squassa il silenzio della notte di Boscoreale. Alle 2 circa un ordigno artigianale è stato fatto esplodere in via Nazionale all’esterno di un’attività commerciale.

Boscoreale, bomba carta esplode nella notte: danneggiata serranda

La deflagrazione è avvenuta all’altezza del civico 104. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima un grosso petardo tipo bomba carta sia esploso danneggiando la serranda di un esercizio commerciale.

Non risultano feriti. Indagini in corso da parte dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi del caso. Non si esclude alcuna pista, neanche quella del racket o della ritorsione personale.