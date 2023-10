Sabato 7 ottobre alle ore 10:00 presso lo stand dell’Ufficio Scolastico Regionale all’interno della manifestazione Campania Libri Festival si terrà la presentazione del BISS “Book In to Street Secondigliano”.

BISS si svolgerà presso la Biblioteca comunale “Guido Dorso” di Secondigliano dal 1 al 3 febbraio 2024 e nasce dalla volontà di mettere a disposizione l’esperienza maturata dalla “Scugnizzeria” in diversi ambiti, dai laboratori per ragazzi alle storiche case editrici Marotta&Cafiero editori e Coppola editore, a servizio della 7 municipalità e, in accordo con quest’ultima, dar vita a spazi comunali, quali la Biblioteca sopra citata, non sempre vivi e partecipati da parte della cittadinanza.

Book In to Street Secondigliano: il festival letterario della 7° municipalità

L’obiettivo principale di BISS è quello di far arrivare grandi nomi del mondo editoriale e culturale, non solo nelle grandi città, ma anche in periferia, facendo sì che la cultura possa insinuarsi e viaggiare anche nelle periferie, dove non sempre riesce ad arrivare, ma che spesso sono i luoghi in cui maggiormente dovrebbe fiorire.

Il tutto, sotto il patrocinio della municipalità, in collaborazione con il Campania Libri Festival inserendo, quindi, BISS all’interno dei circuiti dei festival letterari nazionali e avendo un autore che presenterà già durante la manifestazione che si terrà al Palazzo Reale di Napoli dal 5 al 8 ottobre e, infine, in collaborazione con le scuole del territorio che sono vero focus delle varie attività.

Ogni giornata del festival sarà articolata in tre momenti, ognuno con una presentazione e un’attività laboratoriale dedicata, coinvolgendo grandi nomi dell’editoria, non solo per bambini e ragazzi.

L’obiettivo di B.I.S.S. sarà anche quello di poter aprire un dibattito costruttivo con istituzioni, scuole e territorio per porre l’attenzione sulla necessità di aprire una libreria nella 7a municipalità, che al momento conta una popolazione di più di 90mila abitanti, e che non ha una libreria di riferimento.

Alla presentazione parteciperanno:

Rosario Esposito La Rossa , editore e proprietario della “Scugnizzeria”;

, editore e proprietario della “Scugnizzeria”; Massimo Adinolfi , direttore artistico Campania libri festival;

, direttore artistico Campania libri festival; Antonio Troiano , presidente VII Municipalità di Napoli;

, presidente VII Municipalità di Napoli; Mauro Marotta, assessore VII Municipalità di Napoli.

