Anche quest’anno la legge prevede la possibilità di usufruire del bonus zanzariere: una detrazione fino al 50 % sulla dichiarazione dei redditi (Irpef o Ires).

Bonus zanzariere: spesa consentita fino a 60mila euro

Per accedere al bonus è necessario installare delle zanzariere a schermatura solare, cioè di quelle che permettono di mantenere una temperatura costante all’interno di un’abitazione. La spesa massima consentita dal bonus per l’acquisto e l’installazione delle zanzariere è di 60mila euro. Il termine ultimo utile è quello del 31 dicembre 2023.

Può beneficare del bonus chi vanta un diritto reale sul bene immobile, sia esso a destinazione abitativa che a uso commerciale. Tra le condizioni per ottenere la detrazione, la normativa stabilisce che la potrà avere solo chi installa, in maniera fissa, dei dispositivi con schermatura solare e di nuova installazione, ovvero montati ex novo e non dove erano in precedenza.

Come richiedere il bonus zanzariere 2023

Per ottenere la detrazione fiscale fino al 50% sulla dichiarazione dei redditi è necessario presentare la domanda all’Enea, l’Agenzia nazionale per l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, allegando tutta la documentazione necessaria (certificati CE, fatture di acquisto, ricevute del bonifico).

Sarà obbligatorio il pagamento con sistemi tracciabili, come il bonifico parlante o il bonifico postale e bancario. L’erogazione della detrazione Irpef o Ires, avverrà per un periodo complessivo di 10 anni in rate di pari importo.