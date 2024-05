Sequestrato per più di un’ora e picchiato brutalmente da due uomini del clan. È quanto scoperto dalla Procura di Napoli che ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone.

Afragola, sequestrato per un’ora e picchiato da due uomini del clan: due arresti

A eseguire i provvedimenti la Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato di Polizia di Afragola. I due sono ritenuti gravemente indiziati dei reati di sequestro di persona, detenzione e porto di armi (anche da guerra), lesioni e rapina, tutti aggravati dal cosiddetto metodo mafioso.

In particolare, i fatti sarebbero avvenuti ad Afragola e Somma Vesuviana con modalità brutali ed aggressioni ai danni della vittima, che, secondo le ricostruzioni investigative, è stata anche sequestrata per oltre un’ora e percossa. Il movente non è stato reso noto.