Dal primo ottobre è possibile richiedere di nuovo il bonus trasporti per abbonamenti mensili, per chi ne abbia già utilizzato uno nel mese di settembre, o per quelli annuali per coloro che non ne abbiano fatto ancora richiesta nel mese scorso.

Bonus trasporti, ripartono le domande: anche ad ottobre si può richiederlo

La misura è riconosciuta esclusivamente alle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

Dopo aver completato la procedura di richiesta del bonus, si ottiene un codice o un QR code da presidente in biglietteria o online al momento dell’acquisto. Il gestore è tenuto ad accettarlo e va speso nel mese di emissione, anche se si tratta di un abbonamento che diventa valido nel mese successivo.

Il valore è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento entro il 31 dicembre 2022. L’importo, è importante ricordare, non potrà superare i 60 euro. Intanto il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha fatto sapere che in un mese “è stato superato il milione di voucher emessi per un importo massimo di 60 euro ciascuno”. Una cifra importante che attesta “un importante risultato raggiunto con l’obiettivo di sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati in un momento di crisi causata anche dal rincaro energetico”

“A livello nazionale – prosegue Orlando – sono circa 1.115 le aziende di trasporto pubblico su gomma e su ferro che hanno attivato abbonamenti di tipo mensile, plurimensile e annuale. Fino al prossimo mese di dicembre sarà possibile richiedere il beneficio, per se stessi o per un minorenne a carico”.