Al via le domande per richiedere il bonus trasporti. Da oggi, 1 settembre, si potrà infatti inoltrare il modulo al sito predisposto dal ministero del Lavoro.

Bonus trasporti, da oggi si può richiedere: cos’è e come funziona

L’incentivo è previsto per l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile per i mezzi pubblici. L’agevolazione può essere chiesta per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Inoltre, è necessario avere un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. La domanda potrà essere presentata entro il 31 dicembre.

Per accedere alla domanda occorre lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE), dopodiché va inserire il codice fiscale del beneficiario, per esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne.

La richiesta del bonus trasporti va fatta sulla piattaforma web bonustrasporti.lavoro.gov.it. Il valore dell’incentivo non può superare l’importo di 60 euro e verrà determinato dall’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare.

Il contributo si potrà usare per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali del servizio di trasporto pubblico, locale, regionale o ferroviario. Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Il ministero sottolinea che “il buono è valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale”.

Il bonus non è cedibile a terzi e non incide nel calcolo dell’ISEE. Nella compilazione della domanda, il richiedente dovrà indicare il Gestore del servizio di trasporto presso il quale acquisterà l’abbonamento annuale o mensile.