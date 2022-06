Il bonus terme 2022 è in scadenza. Tutti coloro che ne hanno diritto potranno usufruirne fino al 30 giugno, dopodiché non sarà più possibile né fare domanda né utilizzare il voucher. Inizialmente fissato per fine 2021, il termine di scadenza del bonus è stato riprogrammato prima per il 31 marzo 2022 e poi per fine giugno, a causa della diffusione dell’epidemia di Covid. Con la fine dello stato di emergenza a fine marzo però cessa anche la possibilità di una ulteriore proroga.

Bonus terme 2022 in scadenza, ultimi giorni per utilizzarlo: come e dove spendere il voucher

Il buono per l’acquisto di servizi termali è gestito da Invitalia per conto del Ministero Sviluppo Economico (MiSE) ed è destinato ai cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che siano residenti in Italia. Adesso, però, non è più possibile richiederlo: i termini ultimi sono ormai scaduti a fine 2021. Perciò potranno usufruirne solo coloro che lo hanno richiesto a tempo debito.

I soggetti che hanno ricevuto il bonus dovranno rivolgersi direttamente agli enti accreditati, il cui elenco è stato pubblicato, lo scorso 2 novembre, nella sezione del sito “Terme accreditate“. L’importo massimo del bonus per ogni cittadino è di €200, erogato sotto forma di sconto in fattura. Si può accedere quindi alle cure in maniera gratuita, senza la necessità di presentare una prescrizione medica né alcun documento Isee. Potranno utilizzarlo anche coloro che lo hanno ricevuto ma non hanno mai fissato un appuntamento con il centro termale. Inoltre, il buono è cumulabile: ad esempio, una coppia che ha ricevuto due bonus avrà diritto a cure fino a 400 euro. Il bonus non può essere concesso per servizi termali già a carico del SSN, di altri enti pubblici o oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino. Non è, inoltre, cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro e non può essere utilizzato per i servizi di ristorazione e ospitalità.