Finalmente è stato attivato il Bonus Spesa per l’anno 2021. Si tratta di una misura che aiuterà migliaia di famiglie in difficoltà a causa della pandemia da Coronavirus. Lo stesso bonus era già stato istituito nel 2020 con il Governo Conte II e prevedeva un fondo da 400 milioni di euro. Attualmente, con il Governo Draghi, l’importo del fondo è aumentato a 500 milioni.

Che cos’è il Bonus spesa

Il Bonus spesa è un incentivo affidato prettamente ai Comuni. Ciò significa che ogni amministrazione deciderà in che modo attivare il bando e come erogare i fondi. Pertanto non esistono indicazioni valide per tutti ma i requisiti varieranno in base alle decisioni individuali di ogni comune. L’importo massimo comunque dedicato ad ogni famiglia è di 500 euro. Dunque, dopo il Rem, il Reddito di Cittadinanza e altri aiuti, il Governo ha stanziato una nuova cifra per le famiglie in difficoltà.

Come richiedere i buoni spesa