Bonus famiglia, spesa, studenti e bollette: tutte le nuove agevolazioni del 2023

Con l’approvazione della Legge di Bilancio sono in vigore i nuovi bonus da poter richiedere nell’anno 2023 per sostenere famiglie e imprese. Ecco l’elenco di tutte le agevolazioni previste per il nuovo anno.

Bonus 2023 famiglie

Confermato anche per quest’anno il bonus dedicato alle famiglie con figli per coprire le spese di gestione e il mantenimento dei più piccoli e anche per la loro istruzione all’interno dei nidi.

Assegno Unico : aumentano alcuni degli importi previsti;

: aumentano alcuni degli importi previsti; Bonus Gemelli : misura speciale di 100 euro per chi è genitore di 2 gemelli fino ai loro 3 anni d’età;

: misura speciale di 100 euro per chi è genitore di 2 gemelli fino ai loro 3 anni d’età; Assegno maternità : previsto per le neomamme sprovviste di copertura previdenziale obbligatoria, cosi da accedere al congedo di maternità INPS;

: previsto per le neomamme sprovviste di copertura previdenziale obbligatoria, cosi da accedere al congedo di maternità INPS; Bonus Nido: rimborsata tutta o una parte della spesa sostenuta per l’iscrizione e la frequentazione dei figli ad asili nido pubblici o privati autorizzati.

Bonus 2023 spesa

Nel bonus spesa è compreso il Reddito Alimentare: misura sperimentale che vuole combattere lo spreco di cibo e aiutare le persone in povertà assoluta attraverso dei pacchi alimentari e la Carta Risparmio Spesa: una card per le famiglie destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Bonus 2023 bollette

Nel 2023 resta ancora attivo il Bonus Sociale Bollette e Gas che, in contrasto al caro bollette, dovrebbe aiutare le famiglie con il pagamento delle forniture di luce e gas. Una novità riguarda, tra i requisiti, l’innalzamento del limite ISEE a 15mila euro altrimenti, senza limiti di ISEE, il requisito sarà avere 4 o più figli nel proprio nucleo. Al momento è stato confermato fino a fine marzo 2023.

Bonus 2023 studenti

Gli studenti nati nel 2004 possono richiedere il bonus 18 anni 2023, ma solo se in possesso di determinati requisiti:

Reddito – carta cultura giovani (con un ISEE aggiornato inferiore a 35mila euro) e in tal caso ricevono 500 euro; Merito – carta del merito (per chi prende una votazione di 100 alla maturità) per ulteriori 500 euro.

I due contributi sono cumulabili (per un totale di 1000 euro) e verranno assegnati con modalità e tempi definiti tramite appositi decreti ministeriali del Mibact.

Bonus 2023 occhiali e lenti:

Rinnovato il contributo per occhiali e lenti, grazie al decreto del Ministero della Salute. Chi acquisterà occhiali da vista da gennaio a dicembre 2023, potrà ottenere uno sconto pari a 50 euro, ma solo se possiede un Isee familiare inferiore a 10mila euro. Il voucher si può richiedere online dal 15 febbraio 2023 e fino ad esaurimento delle risorse, tramite web app del Ministero.