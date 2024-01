La Regione Campania ha introdotto una significativa misura di sostegno alla natalità: un Bonus di 600 euro dedicato alle famiglie che accolgono un secondo figlio. Questa iniziativa è stata annunciata dal Governatore Vincenzo De Luca e fa parte di un ampio pacchetto di interventi per le famiglie, con un budget complessivo di 30 milioni di euro. Di questi, 10 milioni sono specificamente destinati al nuovo bonus.

Estensione del bonus asilo nido e altri aiuti familiari

Accanto al bonus per il secondo figlio, la Regione conferma anche per il 2024 il “bonus regionale asilo nido”, destinato ai bambini fino a 3 anni con un contributo massimo di 3.000 euro per famiglia. Questo si aggiunge ai contributi già forniti dall’INPS. Il pacchetto include inoltre sostegni per servizi di babysitting, assistenza pomeridiana e ludoteche per bambini dai 3 ai 12 anni, oltre all’attivazione di sportelli di orientamento al lavoro per donne disoccupate in cerca di occupazione.

Come funziona il bonus da 600 euro

Il bonus per il secondo figlio sarà erogato sotto forma di voucher del valore di 600 euro, destinato ai nuovi nati secondogeniti. Tutte le famiglie che accolgono una nascita successiva al primo figlio possono accedere a questo contributo. La Regione ha stanziato un budget di 10 milioni di euro per questo intervento innovativo e sperimentale.

Processo di erogazione e utilizzo del voucher

Per garantire un’efficiente erogazione del voucher, la Regione Campania stabilirà accordi con le strutture ospedaliere e gli uffici di Stato Civile per tracciare tempestivamente ogni nuova nascita. Saranno inoltre attivate convenzioni con strutture sanitarie e parasanitarie per fornire i servizi e le forniture necessarie per utilizzare il voucher. Il bonus potrà essere impiegato anche per l’acquisto di prodotti per l’infanzia, come latte in polvere, pannolini e prodotti simili.