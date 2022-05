Bonus da 200 euro per i dipendenti e i pensionati con un reddito fino ai 35 mila euro per affrontare i rincari sulle bollette di luce e gas. Lo ha annunciato ieri il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa per presentare il nuovo decreto Aiuti.

Bonus da 200 euro per 28 milioni di italiani: chi ne ha diritto

“Approviamo un importante provvedimento di sostegno ai redditi di 28 milioni di italiani tra pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi con un reddito fino a 35mila euro con un bonus uguale per tutti di 200 euro”, ha detto Draghi.

Il Consiglio dei ministri ha varato un provvedimento da 14 miliardi di euro per sostenere il reddito degli italiani con reddito medio basso. Il Presidente del Consiglio ha anche annunciato che l’Esecutivo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti di 25 centesimi al litro fino al prossimo 8 luglio. E non solo: sono stati prorogati di tre mesi gli interventi contro il caro energia per 5,2 milioni di famiglie.

“Le misure di oggi affrontano prima di tutto il problema del caro vita che penalizza la grande generalità dei cittadini e può frenare la ripresa, ad aprile l’inflazione era a 6,2%, in calo rispetto a marzo ma ai livelli più alti degli ultimi decenni. Questo dipende in grande misura dall’energia. Cosa significa? Che sono situazioni temporanee e vanno affrontate con strumenti eccezionali. Senza questo intervento si indebolisce l’economia e poi si creano situazioni permanenti di povertà”, ha concluso Draghi.

Indipendenza dal gas russo

Il decreto Aiuti “si estende in molte aree: approviamo liberalizzazioni, riforme nel settore delle energie rinnovabili, che ci permettono di accelerare la transizione ecologica, di fare quello scatto negli investimenti nelle rinnovabili, che contribuiranno a renderci più indipendenti dal gas russo” ha spiegato ancora il premier in conferenza stampa. La strategia del governo è “affrancarsi più rapidamente possibile dall’importazione di gas dalla Russia. Il progresso fatto in questi mesi è straordinario”.