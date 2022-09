Tra le misure varate per aiutare i giovani c’è il bonus affitto. Si tratta di una detrazione rivolta a chi ha tra i 20 e i 31 anni di età non ancora compiuti e un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Bonus affitto 2022

Introdotto dalla legge di Bilancio 2022, il bonus è un’agevolazione fiscale sul canone di locazione di case e porzioni di esse (ad esempio le stanze” in cui il richiedente stabilisce la propria residenza. Oltre al reddito, non ci sono altri vincoli sulla tipologia di contratti affitto, che possono quindi essere anche transitori.

La detrazione è di 991,60 euro oppure pari al 20% del canone per un tetto massimo di 2mila euro. La detrazione è, inoltre, valida per i primi 4 anni di contratto. Per ottenerla occorre inserirla nella dichiarazione dei redditi, per i primi quattro anni di durata contrattuale.

Ad esempio, per un contratto da 900 euro al mese si ha diritto all’agevolazione massima di 2.000 euro (20%), rapportando tale importo al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario. Se il contratto è cointestato, il bonus è analogamente suddiviso.

Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa

Chi invece volesse acquistare casa, ha dalla sua parte il Decreto Sostegni bis che ha dato il via libera all’accesso al Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa, introducendo un’agevolazione specifica per chi non ha ancora compiuto 36 anni e ha un ISEE inferiore a 40mila euro.

Per le richieste presentata dal 24 giugno 2021 al 31 dicembre 2022 è prevista l’estensione della garanzia del fondo dal 50% all’80% della quota capitale dei mutui concessi per l’acquisto della prima casa. In sostanza, i giovani che fossero in difficoltà, in quanto impossibilitati ad apportare il 20% dell’importo relativo all’acquisto dell’immobile, potranno ora disporre di maggiori possibilità di accesso al credito grazie all’intervento dello Stato che, offrendo garanzie agli istituti di credito che concedono mutui di importo superiore all’80% del prezzo d’acquisto, consentono di fatto ai giovani di acquistare con il minimo apporto di denaro.