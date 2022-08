Bonus da 60 euro per tutti coloro che, a partire dal 1° settembre, utilizzeranno i mezzi pubblici per recarsi a scuola o al posto di lavoro. E’ l’incentivo messo a disposizione dal Governo per i pendolari.

Bonus trasporti 60 euro, chi ne ha diritto

Si tratta di un bonus una tantum che potrà essere richiesto soltanto una volta da chi utilizza un mezzo pubblico – tram, bus o metro – per recarsi presso un istituto scolastico o un posto di lavoro. La misura è dunque rivolta a studenti e lavoratori e soltanto nel caso in cui si acquisti un abbonamento mensile o annuale. Il bonus coprirà il 100 % del costo dell’abbonamento fino a un massimo di 60 euro. Superata quella soglia, sarà necessario integrare il prezzo di acquisto con i propri soldi.

Possono beneficiare del bonus tutti i pendolari che nel corso dell’anno precedente – il 2021 – non abbiano percepito un reddito superiore ai 35mila euro. Qualora la richiesta venga presentata per conto di uno studente o lavoratore di età inferiore ai 18 anni, si tiene conto del reddito della persona fisica che lo richiede (genitore o tutore), dichiarando però, al contempo, anche di avere il minore fiscalmente a carico.

Come presentare domanda

Le modalità di inoltro della richiesta del bonus trasporti da 60 euro sono semplici. Sarà infatti sufficiente collegarsi al sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A partire dal 1° settembre sarà attiva una sezione interamente dedicata alle richieste bonus 60 euro. L’accesso deve essere effettuato utilizzando le proprie credenziali Spid.

Superata l’autenticazione, l’utente dovrà compilare il modulo online inserendo i propri dati anagrafici e i dettagli relativi al reddito conseguito l’anno precedente fornendo il proprio 730 o il Modello Unico di Dichiarazione dei Redditi. Infine va indicato il gestore di trasporto pubblico presso il quale si vuole usufruire del bonus. Sarà proprio il gestore a registrare la richiesta detraendo l’importo dei 60 euro dalla spesa per l’acquisto del titolo di viaggio (abbonamento annuale o mensile).

Scadenza

La scadenza fissata dalla legge è il 31 dicemb 2022 fino all’esaurimento dei fondi. Occorre quindi muoversi prima della fine dell’anno in corso. Per far fronte all’incentivo che prevede uno sconto del 100% sui titoli di viaggio, fino a un tetto massimo di 60 euro, il Governo Draghi ha stanziato un fondo di 79 milioni di euro. In Campania per gli studenti è prevista la possibilità di conseguire l’abbonamento gratuito.