Non tutti riceveranno nello stesso momento il bonus 200 euro. Sono ben 31 milioni gli italiani che attendono l’accredito del sussidio una tantum. Ma se c’è chi lo riceverà a luglio, per alcune categorie il bonus potrebbe essere pagato non prima di settembre 2022.

Sul bonus 200 euro si attendono dettagli e date di pagamento, nulla ancora è certo ma al momento appare chiaro, dalle informazioni diffuse fino a questo momento, che alcuni lo riceveranno già a luglio e altri no.

Bonus 200 euro: pagamenti a luglio o settembre

A ricevere l’accredito a luglio dovrebbero essere i lavoratori dipendenti e i pensionati. I primi lo riceveranno nella busta paga di luglio (soldi anticipati dal datore di lavoro). Sempre a luglio verrà pagato ai lavoratori domestici, i quali però devono farne prima domanda ai patronati. Le istruzioni dell’Inps dovrebbero invece chiarire chi lo riceverà invece a settembre e quali saranno le modalità di pagamento.

Le categorie che potrebbero ricevere il bonus a settembre potrebbero essere quelle elencate nel provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 maggio:

titolari di Naspi e Dis-Coll;

percettori di indennità di disoccupazione agricola;

titolari di Co.Co.Co.

lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41;

lavoratori stagionali;

lavoratori dello spettacolo;

lavoratori autonomi senza Partita Iva;

incaricati alle vendite a domicilio.

Leggi anche: Bonus 200 euro: chi deve fare richiesta altrimenti non lo riceverà

Queste categorie potrebbero dover aspettare due mesi in più perchè in alcuni casi potrebbe esserci bisogno della domanda dell’interessato, solamente dopo l’invio delle denunce dei datori di lavoro. E per il loro invio c’è tempo fino al 31 agosto. Ergo questo significa che i pagamenti prima di settembre non arriveranno.