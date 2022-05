Il bonus da 200 euro messo in campo dal governo per aiutare le famiglie italiane ha creato non poche discussioni. Il sostegno, erogato una tantum, ha come obiettivo quello di contrastare, anche se in parte, l’effetto dell’inflazione sulla tasche degli italiani. Sulla misura economica, però, c’è ancora molta confusione: da chi riceverà i soldi alle condizioni per accedervi.

Come ormai è noto, secondo il decreto Aiuti, il bonus è destinato a tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi con un reddito fino a 35mila euro. Sarà erogato anche a tutti quelli che nel mese di giugno 2022 avranno percepito l’indennità di disoccupazione o la Naspi e a chi percepisce il reddito di cittadinanza.

Le famiglie che non riceveranno i soldi

Uno dei requisiti più importanti e da non sottovalutare assolutamente è quello del reddito. Infatti la soglia fissata per ricevere il bonus non riguarda l’Isee ma il reddito personale dichiarato.

Cosa significa? Che una famiglia con 4 figli a carico e rata del mutuo da pagare ogni mese, ma con reddito di 35.100 euro, non riceverà il bonus da 200 euro. Mentre invece un single con reddito annuo di 34.900 euro, riceverà la misura. Dunque per tutti vale il tetto annuo del reddito di 35mila euro. Una situazione che creerà sicuramente non poche polemiche e iniquità.

Ricordiamo che il bonus è personale, ciò significa che in una sola famiglia il contributo potrà essere percepito da uno o più componenti.

Quando verrà accreditato il bonus da 200 euro

I 200 euro finiranno in busta per i lavoratori dipendenti, così come per i pensionati, la cui somma arriverà dall’Inps, nel mese di luglio.

Per i lavoratori autonomi e partite Iva è stato istituito un fondo ad hoc: per loro sarà un decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Aiuti a definire le modalità di erogazione del bonus. Il pagamento dovrebbe comunque avvenire a luglio.