Il bonus di 200 euro anche a ragazzi fino a 16 anni in un comune del napoletano. E’ questa l’iniziativa di un’amministrazione comunale in provincia di Napoli per aiutare le famiglie più disagiate e soprattutto i giovani.

Il progetto prende il nome di “Raggio di sole” ed è rivolto ai ragazzi fino ai 16 anni.

Bonus 200 euro ai giovani fino a 16 anni

L’iniziativa è del comune di Ottaviano e il bonus è rivolto ai giovani del luogo. L’aiuto economico può essere speso presso i campi estivi convenzionati per il periodo giugno-settembre 2022.

La presentazione della domanda per ottenere il voucher “Raggio di sole” dovrà essere effettuata attraverso la piattaforma in cloud “Telemoney”, a cura dai genitori o soggetti che rappresentano il minore. Se della famiglia fanno parte più minori che possono accedere al beneficio, per ogni minore va compilata apposita richiesta. Ma quali sono i requisiti? Chi può fare richiesta? Il bando chiarisce che “Sono ammesse a partecipare tutte le famiglie residenti in Ottaviano con figli minori fino a 16 anni compiuti, la cui certificazione ISEE anno 2022, in corso di validità, non sia superiore a € 10.633,00″.

“Anche quest’anno parte il progetto “Raggio di sole” – scrive il sindaco sui social -, curato dal consigliere delegato alle politiche sociali Ferdinando Federico e dall’assessore all’istruzione Virginia Nappo (a entrambi un grande grazie), che dà la possibilità ai ragazzi di Ottaviano (fino ai 16 anni) di trascorrere il tempo libero fino a settembre presso centri estivi convenzionati. Ad ogni famiglia daremo un bonus di 200 euro che può essere speso presso strutture ricreative. Naturalmente possono beneficiarne le famiglie con particolari condizioni economiche. È un segnale importante, un supporto sociale e solidale che consentirà anche a chi è in difficoltà di vivere un’estate serena. Le domande vanno presentate in via telematica”.

