Bomba contro una pizzeria inaugurata ieri a San Pietro a Patierno: ipotesi racket

Paura nella notte a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia Nord di Napoli, dove un ordigno artigianale è esploso davanti alla pizzeria “Passione culinaria”, inaugurata appena ieri sera. L’esplosione ha danneggiato l’ingresso del locale senza provocare feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Secondigliano della Polizia di Stato, che ora indagano per chiarire movente e responsabilità.

Ipotesi racket: bomba come intimidazione

La pizzeria si trova al piano terra di una strada residenziale, accanto a diversi condomini. Il boato ha svegliato numerosi residenti nel cuore della notte. L’ordigno, piazzato all’esterno della struttura, potrebbe rappresentare un atto intimidatorio legato al racket. Accertamenti e analisi tecniche sono in corso per definire con precisione dinamica ed esecutori. L’episodio arriva a poche ore dalla passeggiata antiracket organizzata dalla FAI lungo corso Secondigliano, iniziativa che ha visto la partecipazione di cittadini, rappresentanti di associazioni e istituzioni. Presenti anche il prefetto di Napoli Michele Di Bari, l’assessore comunale ed ex questore Antonio De Jesu, e i presidenti FAI Rosario Orlando e Paolo Serpico.