Sono in lieve aumento i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Sono, infatti, 316 i nuovi positivi in Campania su oltre 17mila test effettuati. A renderlo noto è l’Unità di Crisi della regione Campania nell’ultimo bollettino di oggi.

I dati

Il tasso di positività – vale a dire il rapporto tra i test risultati positivi sul totale di quelli analizzati – si attesta dunque oggi all’1,84%, in lieve aumento rispetto alla giornata di ieri, quando il dato registrato era stato dell’1,18%.

Si registrano purtroppo altri 16 morti. Come precisa il bollettino, 9 decessi si sono verificati nelle ultime 48 ore, mentre gli altri 7 si sono verificati in precedenza ma registrati ieri.

I dati sui ricoveri aggiornati a oggi parlando di 19 pazienti in terapia intensiva, vale a dire uno in più rispetto a ieri, mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria Covid sono 241, vale a dire otto in meno di ieri.

Il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 316

Test: 17.150

Deceduti: 9 (*)

nelle ultime 48 ore; 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 19

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 241

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.