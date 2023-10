Momenti di panico e di paura si sono vissuti, ieri sera, a Qualiano per un boato misterioso avvertito distintamente da centinaia di cittadini, presumibilmente nei pressi del Ponte di Surriento. In realtà, non è stata registrata alcuna esplosione ma si è verificato invece, attorno alle 22, un incendio in zona Asi che ha interessato un capannone.

Boato “misterioso” nella notte a Qualiano: scoperta la causa

Ad andare a fuoco diversi pneumatici presenti all’interno. La conferma arriva dal sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis – sentito da Teleclubitalia – che, ieri sera, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, si è recato sul posto per un sopralluogo.

Oltre al primo cittadino, c’erano anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere tempestivamente le fiamme evitando che l’incendio potesse estendersi e lambire strutture adiacenti. Dunque, non si registrano né ulteriori danni né feriti.

Tam tam sui social

Il boato di ieri sera ha messo in agitazione tanti qualianesi. Inevitabilmente è partito il tam sui social, in particolare su Facebook, in cui gli utenti hanno chiesto cosa fosse successo e da dove provenisse quel rumore forte.

Alcuni, infatti, hanno ipotizzato che l’evento fosse riconducibile al fenomeno del bradisismo, che da settimane sta interessando i Comuni flegrei e alcuni dell’area Nord di Napoli; altri, invece, hanno supposto una probabile esplosione di un’auto nei pressi del Ponte di Surriento. Per fortuna non è accaduto nulla di tutto ciò.