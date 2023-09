Blitz nella Vela Rossa a Scampia, sotto chiave soldi e droga

Gli agenti del commissariato Scampia hanno effettuato un’operazione antidroga all’interno della Vela Rossa di viale della Resistenza. In particolare, i poliziotto hanno tenuto sotto controllo tre soggetti, di cui due fermi al piano terra dello stabile, posizionati davanti ad un banchetto sul quale era appoggiato un sacchetto, ed un terzo che, a poca distanza, svolgeva funzioni di vedetta.

Blitz nella Vela Rossa a Scampia, arrestati 3 pusher

L’attività esperita dai poliziotti ha avuto positivo riscontro quando hanno notato quest’ultimo che era stato avvicinato da una persona accompagnandola dagli altri due che, in cambio di una banconota, hanno consegnato qualcosa.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato i tre indagati e hanno recuperato il sacchetto al cui interno hanno rinvenuto 40 grammi circa di cocaina, suddivisa in 38 cilindretti e 14 involucri, e altri 19 grammi circa di eroina, contenuta in 20 cilindretti e 6 involucri. Inoltre, uno degli indagati è stato trovato in possesso di 1.095 euro evidente provento dell’attività delittuosa.

Nella giornata di oggi sono c’è stata la convalida degli arresti dei tre pusher: R.M., 46 anni e A.P., 21 anni sono finiti in carcere. Il terzo, V.A., 31 anni, difeso dall’avvocato Valerio Scialoja, ha ottenuto gli arresti domiciliari.