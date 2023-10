Proseguono i controlli delle forze dell’ordine a Napoli. Nella giornata di giovedì, 26 ottobre, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato della Polizia di Stato, insieme ai carabinieri, militari della Guardia di Finanza, personale dell’Asl Napoli 1 Centro, poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania e agenti della Polizia Ferroviaria, hanno eseguito un blitz di controllo del territorio, focalizzando l’attenzione su piazza Garibaldi e Porta Nolana, cuore pulsante di Napoli.

Blitz di carabinieri, polizia e finanza a Napoli: sequestrati 100 chili di cibo “fuorilegge”

In totale, sono stati posti a controllo 17 veicoli e 11 esercizi commerciali, mentre ben 69 individui sono stati sottoposti a identificazione. Sequestrati 105 chili di prodotti alimentari privi di etichettature e quindi potenzialmente dannosi per i consumatori, in quanto privi di tracciabilità.

La sanzione amministrativa complessiva ammonta a 7.800 euro. Infine, tra gli esiti dell’operazione, spicca la denuncia di un individuo alle competenti Autorità Giudiziarie per ingresso e soggiorno illegale sul suolo italiano.